Anayasa Mahkemesi gündemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anayasa Mahkemesi gündemi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu...

Anayasa Mahkemesi gündemi
20.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:43

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 23 Temmuz Perşembe günü, gündem toplantısında Çoklu Baro Düzenlemesini Öngören Kanun ile bekçilerin yetkisini genişleten kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemi ile eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele alacak.

Yüksek Mahkeme, 23 Temmuz'daki gündem toplantısından önce, MİT tırları davasında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu görüşecek.

Hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen CHP'li Berberoğlu, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi aynı gün, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini yapacak. CHP, kanunun 21 maddesinin iptalini istemişti.

Aynı gün yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerininin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı diğer başvurunun da incelemesi yapılacak. CHP, kanunun bekçilere geniş ve keyfiliğe açık yetkiler tanıdığını öne sürerek kanunun 7 maddesinin iptalini istemişti.

Genel Kurul, ilk incelemeler sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmezse iptal istemlerini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı Güncel
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 401 liradan işlem görüyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
Yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sıla Hande Yener Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Selçuk İnan Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Anayasa Mahkemesi gündemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 23:07:38. #1.15#
title