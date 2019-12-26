Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan...
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan...

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.

26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan...

Genel Kurulu, Wikipedia'nın 'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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