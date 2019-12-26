26.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia'nın erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6'ya karşı 10 oy ile alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA