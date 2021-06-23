Anayasa Mahkemesi geçen yıl 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı
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Anayasa Mahkemesi geçen yıl 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı

Anayasa Mahkemesi geçen yıl 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesine (AYM) geçen yıl 40 bin 402 bireysel başvuru yapıldı, Yüksek Mahkeme 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesine (AYM) geçen yıl 40 bin 402 bireysel başvuru yapıldı, Yüksek Mahkeme 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağladı.

AYM'nin 2020 raporuna göre, Yüksek Mahkemeye norm denetimi için geçen yıl 101 başvuru yapıldı. Önceki yıllardan devreden dosyalarla birlikte AYM başvuruların 81'ini karara bağladı, 120 dosya ise 2021'e kaldı.

Rapora göre AYM, 2020'de 29 iptal davasını, 52 de itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

AYM'nin sonuçlandırdığı iptal davalarında 13 iptal, 14 ret, 2 de birleştirme kararı çıktı. İtiraz başvurularında ise 11 iptal, 30 ret, 11 de birleştirme kararı verildi.

Rapora göre 2020'de AYM'ye 40 bin 402 bireysel başvuru yapılırken, 45 bin 414 bireysel başvuru da karara bağlandı.

Bireysel başvuru imkanının getirilmesinden 31 Aralık 2020'ye kadar AYM'ye toplam 295 bin 38 bireysel başvuruda bulunuldu.

AYM'nin 2020 sonuna kadar karara bağladığı 257 bin 108 bireysel başvurudan 12 bin 223'üne idari ret, 228 bin 855'ine kabul edilemezlik, 14 bin 27'sinde en az bir hakkın ihlali, 738'inde de hakkın ihlal edilmediği kararı çıktı. 1265 dosyada ise diğer kararlar verildi.

Bireysel başvurularda ihlal kararı verme oranı yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.

Yapılan bireysel başvurulardan 37 bin 930'u derdest durumda. Derdest dosyalardan 25 bin 674'ünü 2020'ye ait başvurular oluşturuyor.

Yüksek Mahkemece en az bir hakkın ihlal edildiği kararlarının yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturan 9 bin 39 başvuruda adil yargılanma hakkının ihlali, yaklaşık yüzde 19'unu oluşturan 2 bin 764 başvuruda ise mülkiyet hakkının ihlali kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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