Anayasa Mahkemesi: Devlet fazla ödediği maaşı geri isterken faiz alamaz

11.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:01

Anayasa Mahkemesi (AYM) devletin yanlışlıkla fazla ödediği maaşı vatandaştan geri alırken faiz talep edemeyeceğine karar verdi. AYM, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hata ile yaptığı fazla ödemeleri geri alırken faiz işletemeyeceğine hükmetti. SGK, yetersiz araştırma veya denetim eksikliği sebebiyle fazla ödenen emekli maaşını faiz işletmeden sadece ana para olarak geri alabilecek.



AYM emekli bir işçinin başvurusu üzerine SGK'nın fazla ödediği maaşlardan faiz alıp alınamayacağını karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle