Anayasa Mahkemesi, CHP'nin parti kesin hesabı teslimi süresinin uzatılması talebini reddetti
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin parti kesin hesabı teslimi süresinin uzatılması talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, haziran ayı sonuna kadar sunulması zorunlu olan parti kesin hesabı teslim süresinin, eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin parti kesin hesabı teslimi süresinin uzatılması talebini reddetti
05.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:41

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, haziran ayı sonuna kadar sunulması zorunlu olan parti kesin hesabı teslim süresinin, eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebini reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, Anayasa Mahkemesine sunduğu dilekçede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle il ve ilçe başkanlıklarının 2019 yılı kesin hesaplarının süresinde, parti genel merkezine teslim edilemeyeceği öngörüsünde bulunulduğunu belirterek, haziran ayı sonuna kadar Yüksek Mahkemeye sunulması zorunlu olan parti kesin hesabının teslim süresinin 2020 yılı için eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesini talep etti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.

Kararda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, "bağlı ilçeleri de kapsamak üzere il örgütleri tarafından nisan ayı sonuna kadar hazırlanan kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağı ve birleştirileceği"nin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Aynı kanundaki hükümle kara bağlanarak, birleştirilen kesin hesabın parti genel başkanınca haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmesinin zorunlu kılındığı vurgulanan kararda, Kanun gereğince siyasi partilerin, haziran ayı sonuna kadar Yüksek Mahkemeye sunulacak birleştirilmiş kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesin hesaplarının hazırlık süreci, toplantı, defter ve belge düzenleme ile koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmesini gerekli kıldığı belirtildi.

Söz konusu faaliyetlerin icrasının, salgın nedeniyle zamanında yerine getirilememesinde mücbir sebep bulunup bulunmadığının Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen kararda, yürürlükteki bir kanun hükmünün uygulanmamasına veya kanunda belirtilen tarih dışında bir tarihin esas alınmasına da imkan bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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