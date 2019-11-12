Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Gökcan, DEÜ'de konferans verdi

12.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesinde, "Anayasa Mahkemesi'nin Yapısı" konulu konferansta öğrencilere hitap etti.

Hasan Tahsin Gökcan, DEÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'ndaki konferansta, Anayasa Mahkemesinin tarihsel süreci ve yapısı konusunda bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesinde şu an 16 üyenin olduğunu hatırlatan Gökcan, "Daha önce 17 üye vardı. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kapatıldığı için artık yeni üye kaynağı yok. Fakat mevcut üyeler emekli olana kadar görev süreleri devam ediyor. Bir üyemiz emekli oldu. Şu anda bu kaynaklardan bir üyemiz kaldı. Bir yıl daha sayımız 16. Bazı mahkeme kararlarıyla ilgili tartışmalarda 'Nasıl oluyor da 16 kişi toplanıyorlar?' diye konuşuluyor. Cevabı verilemiyor. Nedeni bu." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin temel amacının kanunları denetlemek olduğunu dile getiren Gökcan, bireysel başvuruyla ilgili de 6 komisyonun bulunduğunu belirtti.

Bireysel başvuru hakkının Almanya'da 1950'li yıllardan bu yana olduğunu kaydeden Gökcan, şunları kaydetti:

"Almanya'da bugüne kadar, 2-3 yıl önceki rakamları hatırladığım kadarıyla 200 küsur bin bireysel başvuru olmuş. Biz de ise 2012'den bu yana bireysel başvuru sayısı toplam 248 bin 164. Sonuçlanan karar sayısı 201 bin 434. Elimizde 46 bin 730 başvuru var. Bunların 6-7 bini karar aşamasına gelmiş dosyalar. Sayılar büyük ama bireysel başvuru biraz da kamuoyunun toplumun algısı farklı olduğu için yüzde 90'ının aslında temyiz yolu gibi kullanılmaya yönelik olduğunu ifade etmeliyim."

Konferansın ardından DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Gökcan'a teşekkürlerini iletti ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA