Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg’da bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.

01.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:07
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Avrupa Konseyi'nde

Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Strasbourg'da bulunan Başkanı ile görüştü.


Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi ve diğer yargı organları temsilcileriyle yapılan düzenli istişarelerin önemli olduğu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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