Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Kızdı: Dil Polisi Misin

FEDERAL Anayasa Mahkemesi, Almanya'nın en yüksek yargı mercii. Başkanı ise en yüksek yargıç. Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle, hükümet ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçilerin mülteci politikası tartışmalarında kullandığı dili eleştirmişti. Andreas Vosskuhle, çok sayıda mülteci alınmasını "Haksızların iktidarı" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Hort Seehofer'in kullandığı bu kavramın nazi rejimi dönemini çağrıştırdığına dikkati çekerek, böyle bir dilin kabul edilememeyeceğini söylemişti. Başkanın bu sözlerine Bakan Seehofer gecikmeden cevap verdi. Süddeutsche gazetesine konuşan Seehofer, Vosskuhle'yi dil polisi rolünü oynamakla suçladı. "Böyle bir mahkemenin başkanı dil polisini oynamasın. Benim kullandığım kavramla nazi iktidarı dönemini çağrıştırmak istediğim suçlaması kabul edilemez" dedi.