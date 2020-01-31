Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

31.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:46
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştü

Başkanı , Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Arslan, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu 'da, Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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