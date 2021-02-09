Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır."
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır."

09.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:41
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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