Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır."
09.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:41
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ