Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hâl ilan...

Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hâl ilan...

Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren, can kayıplarına yol açan terör olaylarının meydana geldiği bölgedeki, güvenlik durumunu ciddileştirecek sözler ve eylemler konusundaki endişelerin bilincindedir.

Anayasa Mahkemesi:

Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren, can kayıplarına yol açan terör olaylarının meydana geldiği bölgedeki, güvenlik durumunu ciddileştirecek sözler ve eylemler konusundaki endişelerin bilincindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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