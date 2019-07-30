Anayasa Mahkemesi: Aldığımız karar bildiriyi desteklediğimiz anlamına gelmez

Anayasa Mahkemesi: Aldığımız karar bildiriyi desteklediğimiz anlamına gelmez

Anayasa Mahkemesi, "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına gösterilen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Kurum aldıkları kararın, bildiride yer alan görüşleri paylaştıkları anlamına gelmediğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi: Aldığımız karar bildiriyi desteklediğimiz anlamına gelmez

Anayasa Mahkemesi, "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına gösterilen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Kurum aldıkları kararın, bildiride yer alan görüşleri paylaştıkları anlamına gelmediğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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