Anayasa Mahkemesi: Aldığımız karar bildiriyi desteklediğimiz anlamına gelmez
Anayasa Mahkemesi, "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına gösterilen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Kurum aldıkları kararın, bildiride yer alan görüşleri paylaştıkları anlamına gelmediğini kaydetti.
Anayasa Mahkemesi, "barış akademisyenleri"ne yönelik hak ihlali kararına gösterilen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Kurum aldıkları kararın, bildiride yer alan görüşleri paylaştıkları anlamına gelmediğini kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com
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