Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı
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Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

01.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:30
Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi, 2012-2020 döneminde 236 iptal davasını karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, 2012-2020 döneminde 236 iptal davasını karara bağladı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2020 arasında 275 iptal davası açıldı, 1047 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 236 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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