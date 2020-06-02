Anayasa Mahkemesi, 208 iptal davasını sonuçlandırdı Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklerlere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2019 arasında 231 iptal davası açıldı, 990 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 208 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1021 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

Kaynak: AA