"Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir"

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin başkanı Ahmet Tuma, yarın başlayacak 13. Garantörler Toplantısı'na katılacaklarını belirterek, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Komitenin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir." dedi.

Tuma, 13. Garantörler Toplantısı öncesi, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye konulu toplantıya katılacaklarını belirten Tuma, "Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Orada olmamızın daha evla olduğunu düşündüğümüz için toplantıya gitme kararı aldık. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA