"Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir"

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin başkanı Ahmet Tuma, yarın başlayacak 13. Garantörler Toplantısı'na katılacaklarını belirterek, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Komitenin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir." dedi.

Tuma, 13. Garantörler Toplantısı öncesi, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye konulu toplantıya katılacaklarını belirten Tuma, "Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Orada olmamızın daha evla olduğunu düşündüğümüz için toplantıya gitme kararı aldık. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız." diye konuştu.

Suriye halkının bütün kesimlerini temsil ettiklerini dile getiren Tuma, Suriye'deki askeri muhalefetin siyasi çözümün en önemli parçası olduğunu ifade etti.

Tuma, toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) heyeti ile de görüşeceklerini vurgulayarak, "(Toplantıda) Anayasa Komitesi'ndeki son durumu da ele alacağız. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu da görüşeceğiz. Lübnan heyetinin toplantıda gözlemci olarak katılması bu konuyu görüşmemiz için önemli bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anayasa Komitesi kurma çalışmaları

Tuma, Anayasa Komitesi kurma çalışmalarının Astana sürecinde başladığını hatırlatarak, "Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Anayasa Komitesi'nin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir." şeklinde konuştu.

Rejim ve destekçilerinin Anayasa Komitesi'nin kuruluş sürecini sürekli engellemeye çalıştığına dikkati çeken Tuma, "Anayasa Komitesi kurma çalışmaları sırasında rejim sürekli kabul edilemeyecek şartlar öne sürüyordu. Rejim, komitenin başkanlığını ve üçte ikilik çoğunluğunu istiyordu ama bu kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.

Tuma, Türkiye'ye desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

- İdlib'deki son durum

Rejim ve destekçilerinin Nisan ayından bu yana İdlib'deki sivilleri yoğun saldırılarla hedef aldığına işaret eden Tuma, "İdlib yoğun saldırılara uğruyor. Uluslararası toplum, katliamları görmezden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Suriye devriminin çoğu temsilcileriyle katıldıklarını ve rejime karşı savaşmaya devam edeceklerini anlatan Tuma, "Halkımızı katleden ve ülkemizi yerle bir eden rejimin terörünü ifşa edeceğiz." dedi. Tuma, şöyle devam etti:

"Sahadaki askeri muhaliflerin seslerini uluslararası arenaya ulaştırmak istiyoruz. Sahadaki askerlerin emeklerini heba etmeyeceğiz. İki savaşımız var. Biri sahada diğeri de siyasi arenada. Düşmanlarımıza sahada olduğu gibi siyasi arenada da yenilmeyeceğiz. Rejimin 'Suriye halkını temsil etme' iddialarına da asla izin vermeyeceğiz."

Tuma, rejim ve destekçilerinin, İdlib'deki saldırılarına rağmen ilerleme kaydedemediğinin altını çizdi.

Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, Astana formatlı Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Nur Sultan'da 1-2 Ağustos'ta yapılacağı duyurulmuştu.

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin katılacağı toplantıda, Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak heyetleri de gözlemci olarak hazır bulunacak.

Toplantıda, ayrıca İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alınacak.

Kaynak: AA