Anayasa Komisyonu Toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklifi görüşmek üzere toplandı.

TBMM Anayasa Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Komisyon, alt komisyonda aynen kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor. - ANKARA