Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan İttifak Açıklaması

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan ittifak açıklaması

Şentop: "Perşembe, Cuma olabilir diye düşünüyorum"

" Cumhurbaşkanı ile bugün görüşürsek, yarın MHP ile görüşebiliriz"

ANKARA - Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı ile bugün görüşürsek, yarın MHP ile görüşebiliriz" dedi.

Şentop, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, AK Parti ile MHP bir araya geleceği ile ilgili haberlere değinerek, " Çarşamba günü partide başka bir toplantı var. Partide bir komisyon toplantısı var. Bununla karışmış olabilir"

Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın kendilerine direktif vereceğini belirten Şentop, "İki lider görüştü. Ona göre bize yol haritası vermesi lazım"

MHP ile görüşmeye ilişkin soruya Şrntop, "Perşembe, Cuma olabilir diye düşünüyorum. Bakarsını bugün Sayın Cumhurbaşkanı görüşürüz, Çarşamba da olabilir. Cumhurbaşkanı ile bugün görüşürsek, yarın MHP ile görüşebiliriz" dedi.