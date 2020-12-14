Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması
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Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması

14.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:56
Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin "Hiçbir yaptırım kararı Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçiremez. Türkiye, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi daha da artırmaya devam edecektir.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin "Hiçbir yaptırım kararı Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçiremez. Türkiye, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi daha da artırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD'nin, Türkiye'nin savunma sanayisini zayıflatmak için aldığı yaptırım kararının, müttefiklikle bağdaşmadığını belirten Bozdağ, "Hiçbir yaptırım kararı Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçiremez. Türkiye, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve yerli üretimi daha da artırmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış politikada seçenekleri çoktur. Hiçbir yaptırım kararı Türkiye'yi hedeflerinden döndüremez. Türkiye, bağımsızlığından asla taviz vermez. Türkiye, dünüyle de bugünüyle de büyüktür. Türkiye'nin gücü ve büyüklüğü, yaptırımları etkisiz kılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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