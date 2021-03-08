Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, bin 347 milletvekili fezlekesinin incelemeye alındığını bildirdi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını söyledi.

Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karma Komisyonun, Anayasa ve Meclis içtüzük hükümlerine göre görevini yaptığını anımsatarak, "TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyonuna iletilen bin 347 milletvekili fezlekesi bulunmaktadır. Karma Komisyon Başkanlığı fezlekeleri tek tek incelemektedir." ifadelerini kullandı.

HDP 961 fezleke ile ilk sırada

Karma Komisyona sevk edilen milletvekili dokunulmazlık fezleke sayısında 961 ile HDP ilk sırada yer alıyor.

HDP'yi, 246 fezleke ile CHP takip ediyor.

Karma Komisyonda, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 55, bağımsız milletvekillerin 33, AK Parti'nin 14, İYİ Parti'nin 12, MHP'nin 10, Türkiye İşçi Partisi'nin 9, Demokrat Parti'nin 6 ve Yenilik Partisi'nin ise 1 fezlekesi bulunuyor.

Karma Komisyonundaki bin 347 dokunulmazlık fezlekesi toplam 195 milletvekiline ait. AK Parti'den 12, CHP'den 97, HDP'den 59, MHP'den 7, İYİ Parti'den 7, Türkiye İşçi Partisi'nden 2, Demokrat Parti'den 1, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1, Yenilik Partisi'nden 1 ve bağımsızlardan 8 milletvekili hakkında dosya bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta