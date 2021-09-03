ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de, yolda durdurulan hafif ticari araç, kurşun yağmuruna tutuldu.

ARNAVUTKÖY'de, yolda durdurulan hafif ticari araç, kurşun yağmuruna tutuldu. 11 mermi isabet eden araçtaki sürücü bacaklarından yaralandı. Yaraladıkları sürücünün husumetlisi oldukları iddia edilen iki saldırgan otomobilleriyle kaçtı. Saldırı anı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.30'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, market işletmecisi Ayhan K.'nin kullandığı 34 ZV 2177 plakalı hafif ticari aracındayken husumetlisi oldukları iddia edilen iki kişi tarafından yolda durduruldu. Arça, şüphelilerden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 11 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü Ayhan K., bacaklarından yaralandı. Saldırganlar kaçarken otomobilleriyle kavşakta bulunan başka bir otomobile çarpıp, yollarına devam etti. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ayhan K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırının gerçekleştiği alanda detaylı inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, bir kişinin ateş açtığı aracın kapısını açmaya çalıştığı, açamayınca sürücüye doğru ateş açtığı görülüyor. Silahlı saldırganın yanındaki arkadaşı tarafından güçlükle kendi otomobiline bindirildiği ve beyaz bir otomobille kaçtıkları kameraya yansıyor.

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARACIN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDUĞU SALDIRI KAMERADA - Haberler
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