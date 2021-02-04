Anavatan Partisi'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına destek Açıklaması

Anavatan Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği Anayasa mesajına destek verildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımızın Meclisteki sandalye durumuna ve sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerle yapacağı görüşmeler için Anavatan Partisi olarak kapımızın açık olduğunu belirtmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Anavatan Partisinin, kurulduğu günden bugüne ılımlı siyasetin, barışın ve Türkiye'nin menfaatlerinin tarafında olduğu ve olmaya da devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anavatan Partisi olarak ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı ve dürüst siyaset söz konusu olduğunda daima doğru olanın yanında yer almayı görev bildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yürürlükteki 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen, vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir. Mevcut Anayasa, fikir, düşünce ve esaslar bakımından özlenen ve olması gereken demokratik nitelikleri taşımamaktadır. Bu nedenle, konu henüz gündemdeyken, tartışmalarla çok zaman kaybedilmeden, konu üzerinde yoğunlaşmalı ve harekete geçilmelidir. Olağan dışı şartların etkisiyle şekillenmiş mevcut Anayasanın statükocu vasfı son bulmalıdır."

Öte yandan açıklamada, Anavatan Partisinin hiçbir ittifakın ayrılmaz parçası ya da uzantısı olmadığı, Türk siyasetinde daima, söz söyleyen ilk üç siyasi partinin arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda genel seçim gibi bir konu gündemimizde yer almazken, bu tartışmaların gereksizliğini savunmakla ve gerek olmadığını düşünmekle birlikte, olumlu ve yapıcı ittifakları her zaman destekleyeceğimizi belirtmeyi de görev biliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı