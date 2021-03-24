Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel...
24.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:15
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı