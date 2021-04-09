Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ve Genel Sekreter Kabakçı'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Parti Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı ve partinin genel merkezinde görev yapan bazı çalışanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Parti Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı ve partinin genel merkezinde görev yapan bazı çalışanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan'da Genel Başkan Çelebi, Genel Sekreter Kabakçı başta olmak üzere, genel merkez çalışanlarının bazılarının Kovid-19 testlerinin pozitif olduğunun öğrenildiği ifade edildi.

Kısa sürede tespit edilen hastalık durumları nedeniyle parti yönetim kadrosunun bir kısmının şu anda karantina altında bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Genel Başkanımız İbrahim Çelebi olmak üzere sağlık durumları iyidir ve istirahatlerine devam etmektedirler. Kendi sağlığımız olduğu kadar, toplum sağlığı da bizim için önemlidir. Bu nedenle, bir süreliğine Genel Başkanımız parti programlarına katılamayacaktır. Kısa sürede bizimle irtibata geçen filyasyon ekiplerimize, gerekli kontrolleri sağlayan, destek tedaviler hakkında bizi bilgilendiren tüm sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü