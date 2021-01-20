Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi Kovid-19 aşısı yaptırdı

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını oldu.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Çelebi, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelebi, "Her şey muntazam gidiyor. Zaten ciddi bir sağlık alt yapımız vardı. Bu anlamda da geçmişte Anavatan Partisi iktidarları döneminde de sağlığa çok önemli yatırımlar yapıldı ama bu dönemde çok önemli yatırımlar oldu. Muntazam bir sağlık alt yapımız var." dedi.

Çelebi, sürecin çok iyi yönetildiğini ifade ederek, "Bu süreci dünyada başarıyla götüren örnek ülkelerden biriyiz. Ciddi bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Aşılanma ile birlikte inşallah çok kısa zamanda bu salgını kontrol altına alacağız. Çünkü gelişmeler çok umut veriyor. Umarım, kısa zamanda bu beladan kurtuluruz.

28 gün sonra 2. doz aşımızı alacağız. Tüm milletimizi aşı olmaları konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve diğer siyasi parti liderleriyle birlikte biz de bu işe öncülük ettik. Milletimiz devletine, sağlık çalışanlarına, sağlık ekibine güvensin. Biz güveniyoruz ve herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan