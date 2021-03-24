Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, Erdoğan'ı tebrik etti
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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, Erdoğan'ı tebrik etti

24.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:15
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, Erdoğan'ı tebrik etti

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Çelebi, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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