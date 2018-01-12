Anavarza Bal Genel Müdürü Sezen: "Bal üretimimizi 4.2 bin tona çıkaracağız"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde faaliyet gösteren Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, 3 bin ton olan bal üretimini 4.2 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bağlar Mahallesi'nde bulunan üretim tesislerini basın mensuplarına gezdiren Sezen, son 2 yılda yaptıkları 10 milyon liralık yatırımla önemli bir hamle yaptıklarını ve bu yıl yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi. Sezen, "Bu yıl için tüm planlarımızı 3 bin tonluk üretimimizi 4.2 bin tona çıkarmak ve yıllık ciromuzu 56 milyon liraya taşımak üzerine yapıyoruz. Ciro ile pazar payı olarak Türkiye'deki iki büyük markadan biri olarak ihracata da büyük ağırlık vermek istiyoruz. Şu an ihracatımız toplam satışımızın yüzde 5'i. Türkiye'nin bal ihracatına paralel olarak ihracatımız ne yazık ki düşük. Bu yıldan başlayarak ihracatımızı 2 katına çıkarmak istiyoruz. Bunun için mevcut Irak ve Hollanda pazarının yanına yeni ülke pazarlarını da eklemek için araştırmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Sahte bal hakkında tüketicileri de uyaran Sezen, "Arıcıların bal üretirken bir yandan da arı zehri, polen, arı sütü gibi katma değeri yüksek ve gelirlerini artıracak ürünlerin üretimine yönelmesi ile ihracatta arzu ettiğimiz seviyeye ulaşabiliriz. Ülkemizde Adana, Muğla ve Ordu bal üretiminde çok önde. Özellikle Adana bitki çeşitliliği bakımından da çok geniş bir yelpazeye sahip. Bunu fırsat olarak görüyoruz. Balın fabrikaya kabulünden paketlenmesine dek tüm süreçlerinde balın duyusal testleri laboratuvarlarımızda yapılıyor. Sahte balı renginden, koklayarak veya tadarak anlayamazsınız. Mutlaka analiz yapılmalı. Resmi kurumlarımız denetimlerini yapıyor zaten ancak açıkta satılan ürünler için risk sürüyor. Tüketicilere kontrollü, güvenilir markalı ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.