Anavarza Antik Kenti projeyle turizme kazandırılacak

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nin turizm kazandırılmasına yönelik hazırlanan "Anavarza Yeniden Doğuyor" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan projede bir dizi restorasyon çalışmasının gerçekleştirilmesinin yanı sıra arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla antik kentin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Adana Valiliğinin koordinesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan projenin sözleşmesi imzalandı.

Proje çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülecek.

Vali Elban, Adana'nın çok önemli kültürel ve tarihi dokuya sahip olduğunu belirterek, "Gerçekleştireceğimiz projeyle antik kentimizi ilimize kazandıracak ve ilimizin tarihini, tarihi eserlerini, kültürel varlıklarını gelecek nesillere miras bırakacağız. Kent ve bölge turizmimize de olumlu yönde katkı sağlayacak projemizin Adana'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.???????