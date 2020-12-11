Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı
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Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı

11.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:23
Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı

Adana'nın Kozan ilçesindeki 1900 yıllık Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki 1900 yıllık Anavarza Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmalarının son etabı başladı.

Kazı başkanı Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim üyesi Fikret Fatih Gülşen, 80 kişilik ekiple yılın son etabı olarak zafer takı olarak adlandırılan anıtsal kapıda, sütunlu caddede, kilisede, sütunlu galeride ve kuzey hamamında kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Belgeleme ve depolama çalışmalarının yanı sıra kültür envanteri projesinin de devam ettiğini dile getiren Gülşen, "Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Çukurova bölgesinin en büyük ve nitelikli yapı restorasyonu olan Roma dönemine ait zafer takını orijinalliğini de korumak suretiyle tamamlayarak bütün bir görkemiyle birlikte tekrar ayağa kaldırdık." diye konuştu.

Kazı çalışmalarıyla her gün antik kentin farklı bir özelliğini ortaya çıkardıklarını ve çıkanların kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Gülşen, şunları kaydetti:

"Anavarza'nın ve başta Adana olmak üzere tüm bölgenin arkeoloji, tarih, eski çağ tarihi, sanat tarihi, epigrafi, numismatik, mimarlık, mühendislik, jeoloji, coğrafya, ziraat, kültürel miras, restorasyon, flora, fauna, peyzaj, eczacılık, mikrobiyoloji, turizm, koruma, rölöve-belgeleme, analiz, deprem, arkeometri, iklim, toprak, halk bilim, hayvancılık gibi ilişkili diğer disiplinler kapsamında da araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik sunumlar, makaleler ve kitaplar oluşturulması planlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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