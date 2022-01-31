Anatolian Business Forum ile 'Geleceğe Dönüş' 81 İlde Başlıyor

Anatolian Business Forum zirvesinde; dijitalleşen dünyaya insanların nasıl daha hızlı adaptasyon sağlayacakları, gelecekte ne gibi teknolojik gelişmelerin yaşanacağı, dijital dönüşüm ile uyumun nasıl yakalanacağı gibi pek çok soruların cevapları ve çözümleri çeşitli panel içerikleriyle birlikte katılımcılara aktarılacaktır. 81 ilde ve üniversitelerde gerçekleştirilecek olan zirveye, alanında uzman birçok öncü kurum/kuruluşların yöneticileri ve dijital platformlarda popülarite yakalamış tanınan isimler katılım sağlayarak; dijital dönüşümün, geleceğin ve yeni dünya düzeninin nasıl olacağının bir simülasyonu yaratılması hedefleniyor.

Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin Kurucuları Anıl Taşdemir, Eren Şerefoğlu ve Kayahan Nacar, 81 ilde toplumun dijital çağa adaptasyonunun hızlanacağı ve bunun sonucunda birçok başarılara imza atılacağını öngördüklerini dile getirdi.

"Hızla gelişen ve değişen dünya sisteminde kişilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla çıkılan bu yolda, teknolojiyle birlikte gelişimini sürdüren ve teknolojiye ilgi duyan Z kuşağındaki üniversite öğrencilerini ve dijitalleşmeye adaptasyon sağlamak isteyen ilgili bireyleri, bir gün sürecek dijital dünya konu içerikleriyle bilgilendirerek gelecekte doğru adımlar atmaları sağlanacaktır. Zirve bitiminde, dönüşümle beraber dijital çağın getirdiği yeniliklerin hayatımızda çok büyük bir rol oynadığının farkına varılacaktır. Öğrenciler ve yerel halk, merak edilen tüm konularda farkındalık yaşayacak, dijital dönüşüme adaptasyon sağlamaları hızlanacaktır." -Girişimci ve Yöneticiler Derneği

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