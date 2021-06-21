Anatolia Tanı'ya ihracat ödülü
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Anatolia Tanı'ya ihracat ödülü

Anatolia Tanı'ya ihracat ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Genetik ve enfeksiyon hastalıklarını saptayan tanı kitleri ve cihazları geliştirip üreten, biyoteknoloji firması Anatolia Tanı, İKMİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları töreninde ödüllendirildi.

Genetik ve enfeksiyon hastalıklarını saptayan tanı kitleri ve cihazları geliştirip üreten, biyoteknoloji firması Anatolia Tanı, İKMİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları töreninde ödüllendirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından her sene düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül töreni gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve çok sayıda firmanın yer aldığı ödül töreni yoğun bir katılıma sahne oldu. Törende, genetik ve enfeksiyon hastalıklarını saptayan tanı kitleri ve cihazları geliştirip üreten, yüzde 100 Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş., Medikal İhracat Kategorisi'nde ikinci oldu. Ödülle ilgili konuşan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, "İKMİB'e başarımızı ödüllendirdiği için teşekkür ediyoruz. 11 yıl önce 5 kişilik bir ekip ve 100 metrekarelik bir AR-GE laboratuvarında başlayan yolcuğumuz bugün 100 kişiyi aşkın kadromuzla birlikte 15 bin metrekarelik bir alanda sürüyor. Farklı teknik ve yöntemlerle çalışan, enfeksiyon hastalıklarından GDO testlerine, genetik hastalıklardan, et veya süt türlerini saptamaya dek birçok farklı alanda kullanılan, toplam 350'nin üzerinde üründen oluşan portföyümüz var. Ürünlerimiz bugün artık İtalya, İngiltere, Fransa, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 2021 ihracat anlamında daha güçlü olacağımız ve uluslararası faaliyetlerimizi daha da artıracağımız bir yıl olacak" dedi. - İSTANBUL

Anatolia Tanı'ya ihracat ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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