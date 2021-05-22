Anatolia Esports DeadInk ile anlaştığını duyurdu!

DeadInk, Anatolia Esports bünyesine katıldı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Anatolia Esports DeadInk ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

VALORANT takımımızın yeni oyuncusu Utku Onur "DeadInk" Aydın! Ailemize hoş geldin

Paylaşıma gelen yorumlara göz attığımızda ise taraftarların ve takipçilerin büyük bir umut içine girdiğini görüyoruz. Yorumların neredeyse hepsi olmulu olurken oyuncudan büyük bir performans sergilemesi bekleniyor. Jett karakteriyle harikalar yaratan oyuncu acaba Anatolia Esports'da başarılı olabilecek mi? Bu sorunun cevabını yakında öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, başarılı oyuncuya kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros