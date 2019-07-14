Anastasiadis, KKTC'nin hidrokarbon önerisini salı günü liderlerle görüşecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurulması yönündeki öneri mektubunu teslim alarak, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi'ni 16 Temmuz Salı günü toplantıya çağırdı.

Rum basınında yer alan ve Rum yönetimi başkanlığına dayandırılan haberlere göre, KKTC'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin, dün Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatör Sergiy Illarionov aracılığıyla yolladığı öneri mektubu bugün Anastasiadis'e ulaştı. Rum Lider Anastasiadis, Illarionov'u Limasol'de kabul ederek Akıncı'nın kendisine gönderdiği öneri mektubunu teslim aldı.

Anastasiadis'in yaşanan gelişmeler ve KKTC'nin önerisi hakkında bilgi vermek üzere siyasi parti liderlerinden oluşan Başkanlar Konseyi'ne salı günü toplanması için direktif verdiği belirtildi.

KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA