Anastasiadis'in "vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" iddia eden Rum gazeteci istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Anastasiadis'in "vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" iddia eden Rum gazeteci istifa etti

16.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:59
Anastasiadis'in

Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının...

Kathimerini gazetesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Politis ve diğer Rum gazetelerinde yer alan habere göre, Parashos'un kamuoyuna gönderdiği ve gazete sahipleri "Dimitris-Hristi Lottidi'ye" hitaben yazdığı istifa mektubunda, 10 Ocak 2021'de kaleme aldığı köşe yazısından dolayı Anastasiadis'ten özür dilemesinin istenmesi ve kendisinin bunu kabul etmeyecek olması sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.

Parashos istifa mektubunda, 10 Ocak tarihli yazısında Anastasiadis hakkında yazdığı her şeyin, Anastasiadis'in Atina'da bir eğlence mekanında kendisine yaptığı itiraflara dayandığını, yazısında belirtmemesine karşın Anastasiadis'in itirafı sırasında Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve başka kişilerin de orada olduklarını iddia etti.

Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetti.

"İki devletli çözüm konusunda nabız yokladı"

Anastasiadis'in bu sebepten ötürü "Mont Pelerin'de Maraş ve Güzelyurt, Crans Montana'da ise çözümü almadığı" iddiasında bulunan Parashos, Anastasiadis'in yine kendisine, 2017'den bu yana "iki devletli çözüm konusunda nabız yokladığını ve Avrupa Birliği ile Başpiskopos'un onayını almaya çalışacağını" söylediğini, bunu 2018'de de yazdığını hatırlattı.

Parashos, köşe yazısı sonrasında gazete sahiplerinin, Anastasiadis'in kendilerini telefonla arayarak, dava açacağı tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Gazete sahiplerinin kendisine de haber vermeden Anastasiadis'e bir elektronik posta gönderdiğini ve yazı için özür dileneceği taahhüdünü verdiklerini açıklayan Parashos, özür dileme niyetinde olmadığını ifade etti.

Parashos, gazete sahiplerinin, genel yayın yönetmenini ve gazetenin onurunu savunmak yerine dava açılmasından korkarak, bu şekilde davranmalarından ötürü "saygınlığını ve onurunu korumak adına istifa ettiğini" belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anastasiadis'in "vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" iddia eden Rum gazeteci istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:15:15. #1.14#
title