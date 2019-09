Anastasiadis'i taşıyan uçağın kokpit camı çatladı, uçak acil iniş yaptı

30.09.2019 14:01

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurul çalışmalarına katıldıktan sonra Kıbrıs'a hareket eden Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'i taşıyan özel uçak, kokpit camının çatlaması nedeniyle New York 'a acil iniş yaptı.

New York'taki temaslarını tamamlayan Anastasiadis ve beraberindeki heyet, Güney Kıbrıs'a gelmek için 60 bin Euro'ya özel uçak kiraladı. New York JFK Havaalanı'ndan cumartesi öğleden sonra havalanan özel uçağın kokpit camında, kuş çapması sonucunda çatlak meydana geldi. Kaptan pilot, dönüş uçuşunu, olası bir olağanüstü durumda acil iniş yapabilecek yer bulmak maksadıyla mümkün olduğunca kara üzerinde sürdürdü. Uçak, Atlantik Okyanusu üzerinde meydana gelen çatlak nedeniyle 3 saat sonra New York'a geri dönerek acil iniş yaptı.

'ÖZEL UÇAK KİMİN?' TARTIŞMASI

Teknik arıza giderildikten sonra uçuş yeniden yapıldı.

Rum medyası olayı, 'Başkanın olaylı uçuşu' başlığı ile verdi. Rum muhalefeti de, 'özel jet kimin ve parasını kim ödedi' soruları sordu.

Eleştiriler üzerine Rum Yönetimi, 'Boeing 737-800 tipi uçağın Suudi Arabistan şirketine ait özel bir jet olduğunu ve daimi olarak Larnaka Havaalanı'nda konuşlu bulunduğu, bu uçağın da ihaleye çıkılarak kiralandığını' açıkladı.

Kaynak: DHA