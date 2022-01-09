Anastasia Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye yarışmacısı Anastasiya Budakva kimdir, aslen nereli? İnstagram hesabı ne?

O Ses Türkiye yarışmacısı Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye yarışmacısı Anastasia Budakva kimdir, aslen nereli? Anastasiya Budakva elendi mi? Anastasiya Budakva bir üst tura çıktı mı? Anastasiya Budakva çeyrek finale çıktı mı? Anastasiya Budakva yarı finale çıktı mı? Anastasiya Budakva finale yükseldi mi?

ANASTASİYA BUDAKVA KİMDİR?

Anastasia Budakva O Ses Türkiye 2021 yarışmacısıdır. 8 Ocak yapılan eleme turunda Anastasia Budakva yarı finale çıkmaya hak kazanmıştır.

Anastasia Budakva 31 yaşındadır ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Aslen Ukraynalı olan başarılı yarışmacı Türkiye'ye Azerbaycan'dan gelmiştir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Anastasiya Budakva'nın İnstagram'da 3 bin takipçisi bulunmaktadır.

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