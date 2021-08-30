ANASON İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU VE YATIRIMCI REHBERİ HAZIRLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli anason için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli anason için fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan anason bitkisi, tarım, gıda ve sagˆlık sektörü açısından önem arz etmektedir. Tarımsal üretimimizin çes¸itlendirilerek, üreticilerimizin katma degˆeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sagˆlamasını temin etmek ve artan iç talebin yurtiçi üretimle kars¸ılanması için teknigˆine uygun anason ekilis¸lerinin artırılması önem tas¸ımaktadır.

Bu kapsamda anason yetis¸tirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüs¸türmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlıgˆımız tarafından hazırlanan bu çalıs¸manın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu

Anason Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi'ni aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz

Anason Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi

Kaynak: Habermetre