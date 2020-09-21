Anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı
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Anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı

Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

21.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:29

Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kayseri'deki okullara öğrencileri aileleri getirdi.

Anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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