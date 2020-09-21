Anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı
Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.
21.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:29
Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kayseri'deki okullara öğrencileri aileleri getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan