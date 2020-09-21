Anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Aileleriyle gelen çocukların okul bahçesinde bekleyişi KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kayseri'deki okullara öğrencileri aileleri getirdi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan