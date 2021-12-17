Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı - Haberler
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Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de bir anaokulunun 4 yaş sınıfında okuyan öğrencileri 'Yerli Malı Haftası' kutladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir anaokulunun 4 yaş sınıfında okuyan öğrencileri 'Yerli Malı Haftası' kutladı.

Çifteler Anaokulu 4 yaş sınıfının minik öğrencileri 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Yerli Malı Haftası' için hazırlık yaptı. Süsledikleri sınıflarında, evlerde hazırlanan ürünleri yiyen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Okul yönetiminin ve velilerin katlarıyla hazırlanan kutlamada 4 yaş grubu çocuklar, kendi hazırladıkları süslerle donatılan sınıfta gene kendi yaptıkları şapkaları takarak dilediğince eğlendi. - ESKİŞEHİR

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin 'Yerli Malı Haftası' heyecanı

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