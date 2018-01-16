İstanbul'da görev yapan polis memuru Ali Acar, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir okulun anasınıfı öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.



Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Kooperatifçilik Kulübü danışman öğretmenleri Adem Acar ve Ümmet Ünüvar, ilçeye 14 kilometre mesafedeki Yağızlar İlkokulu anasınıfı öğrencileri için "toplum hizmeti çalışmaları" kapsamında yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayı duyan İstanbul'da polis memuru olarak göreve yeni başlayan Ali Acar, öğretmenlerle irtibata geçerek ilk maaşıyla öğrenciler için kırtasiye malzemeleri aldı ve çocuklara ulaştırdı.



Okul müdürü Halim Erol, kampanyaya duyarsız kalmayarak çocukları sevindiren Acar'a ve kulübün danışman öğretmenlerine teşekkür etti.