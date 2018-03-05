Anasınıfı Öğrencilerinden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek etkinliği düzenledi.

Türkbahçe Mahallesi'nde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hülya Meliki rehberliğinde okul bahçesine fidan dikti. Öğrenciler, diktikleri fidanlara Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların isimlerini verdi.

Asker kıyafetleri giyen çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Öğretmen Hülya Meliki, çocuklara milli değerleri öğretmek, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak, Afrin'deki harekatta şehit olanları anmak için etkinlik yaptıklarını belirterek, "Okulumuzun bahçesine şehitlerimiz için fidan diktik. Şehitlerimizin anısı burada yaşayacak." dedi.

Programa, okul müdürü Murtaza İspir, öğretmenler ve veliler katıldı.