Anasınıfı öğrencileri 23 Nisan'ı evde kutladı
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Nasreddin Hoca, Yenimahalle, 23 Nisan, Güncel

Anasınıfı öğrencileri 23 Nisan'ı evde kutladı

ANKARA'da, Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan 23 Nisan etkinliklerini evde gerçekleştirerek, bayramın coşkusunu yaşadı.

22.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:47
Anasınıfı öğrencileri 23 Nisan'ı evde kutladı

ANKARA'da, Nasrettin Hoca Anaokulu öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan 23 Nisan etkinliklerini evde gerçekleştirerek, bayramın coşkusunu yaşadı.

Yenimahalle ilçesindeki Nasrettin Hoca Anaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılması planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kaldı. Ancak okul öğretmeni Nazal Songül, çocukların bu durumdan etkilenmemesi ve 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamaları için, hazırladıkları gösterinin videosunu öğrencilerine gönderdi. Öğrenciler, videoyu izleyerek öğrendikleri gösteriyi evlerinde yaptı. Evlerine Türk bayrağı asarak hazırlanan dans gösterisini gerçekleştirilen öğrenciler, 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadı. Ayrıca, öğrencilerin gösterilerinden klip oluşturuldu.

'AMACIMIZ, ÇOCUKLARIN 23 NİSAN'I KUTLAMASI'

Öğretmen Songül, okulda yapmayı planladıkları etkinliğin salgın nedeniyle yarım kaldığını söyleyerek, "Çocukların haftalar boyu evde kalması, okuldan, arkadaşlarından, sosyal ortamdan uzak kalması, kıyafetlerin 23 Nisan günü giyilememesi ve gösteri yapamamaları onları psikolojik olarak yeterince etkilediğini düşündük. Yaptığımız birçok çalışmanın yarım kalmaması, yan yana olmasak da kalpten beraber olduğumuzu hissederek videolarla dansımızın devamını öğrenerek, böyle bir video çekmek istedik. Amacımız; çocuklarımızın bu 100'üncü yıl coşkusunu evde de olsa büyük coşkuyla kutlaması ve mutlu olmalarıydı. Bütün çocuklarımızın bunu candan isteyerek yapması bizi daha da heyecanlandırdı" dedi.

Kaynak: DHA

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