TEKİRDAĞ (Habermetre) - Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, birçok alanda sunduğu imkanlar ile Üniversitemizi tercih eden ve edecek olan öğrenci ve velilerimize dinamik bir Üniversite hayatı sunmaktadır. Üniversitemiz, kurulduğu 2006 yılında 2 Fakülte, 1 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 17 birimle akademik hayata adım atarken; bugün 10 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm Başkanlığı olmak üzere 49 Akademik birimle çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinin öğretim üyeleri kadroları tamamlanınca öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Her yönden geleceğe umutla bakan ve bu yolda emin adımlarla yol alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, gençlerimizi özlediğimiz Türkiye vizyonuna hazırlamak üzere kendine düşen misyonu yerine getirmek için son hızla çalışmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan 2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin bu yıl dokuzuncusunun sonuçları açıklandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ilk 50 üniversite arasında 48. sırada yer alarak Trakya'daki üniversiteler içinde bu başarıyı yakalayan tek üniversite oldu. Üniversitemiz köklü fakülteleriyle öğrencilerine daha iyi eğitim ve bölgeye daha iyi hizmet vermek için güçlü ve dinamik kadrosunu sürekli arttırmaya gayret etmektedir. Bu amaçla alanında uzman ve yetkin personelleri bünyesine katmaktadır. Kuruluş yıllarında 7-8 bin olan öğrenci sayımız ise bugün 30 bini geçmiştir. Kurulduğu günden bu yana gösterdiği başarılı performans ile Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitelerinden biri olan ve bölgenin lokomotifi konumuna yükselen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi; tarım, sanayi ve liman şehri olan Tekirdağ'a, üniversite şehri olmanın avantajlarını da kazandırmıştır. Bu sayede üniversitemiz ilimize ve bölgemize zengin maddi olanaklar ve fırsatlar sunmaktadır. İl ekonomisine olan bu katkısı dolayısıyla Tekirdağlı hemşerilerimiz ve esnafımız arasında Üniversitemizin gelişimi yakından takip edilmektedir. Sayılarla Üniversitemiz Açıklaması

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