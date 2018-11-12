Anaokulunda Yangın Paniği

Sivas'ta bir anaokulunun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'nde Melek Reşit Hanım Anaokulu'nun kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören öğretmenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Öğretmenler bu sırada okulda bulunan öğrencileri tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bilgi verilmesiyle okula gelen ve panik yaşayan bazı veliler ise çocuklarını alarak evlerine götürdü.

Yangının, okulun kazan dairesinde bulunan atık kağıtların tutuşmasından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.