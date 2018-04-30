Anaokulunda Vahşet! Yaramazlık Yapan Çocuğu Diğer Öğrencilere Dövdürdü
İskenderun'da özel bir kreşte görev yapan yardımcı öğretmenin çocukları sıraya dizip diğer öğrencilere dayak attırdığı görüntüler büyük tepkiye neden oldu.
İskenderun'da özel bir kreşte iddiaya göre M.K. isimli yardımcı öğretmen çocukları sıraya diziyor, yaramazlık yapan 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu arkadaşlarına dövdürüyor. Çocuklara nasıl şiddet uygulayacaklarını da anlatan sözde öğretmen, onlara nasıl tekme ve tokat atacaklarını da gösteriyor
SIRAYLA DÖVDÜRDÜ
İddiaya göre olay anında okul müdürü ve sınıf öğretmeni okulda değil. Sınıfta yaramazlık yaptığı iddia edilen bir çocuk, önce yardımcı öğretmen tarafından azarlanıyor. Ardından diğer çocukların sırayla o çocuğu dövmesini istiyor.
NASIL TEKME TOKAT ATACAKLARINI GÖSTERDİ
Ne olup bittiğinden habersiz çocuklar, sınıf arkadaşına tekme tokat vuruyor. Dahası yardımcı öğretmen çocuklara nasıl tekme ve tokat atması gerektiğini gösteriyor.
"GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER"
Olay 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşiyor. Sözcü Gazetesi WhatsApp İhbar Hattı'na görüntüleri gönderen velilerin iddiasına göre kamera görüntüleri okul bilgisayarından silindi. Bu nedenle dava süreci devam ederken son görüntü polis tahkikatının ardından mahkeme sürecinde velilerin eline geçti.
ÖĞRETMENE 5 BİN KREŞE 16 BİN LİRA CEZA
Ailelerin iddiasına göre Aile Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çocuklara şiddet uygulatan yardımcı öğretmene 5 bin, kreş sahiplerine ise 16 bin lira ceza uygulandı. Ailelerin açtığı tazminat davalarının sonuncu duruşması 9 Temmuz'da görülecek. (Kaynak: Sözcü)
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dodi kres iskenderunCevap Yaz Yayından Kaldır
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TTNET işte aynen bana böyle vahşet uyguluyor. Kaç para ulan bir cayma bedeli ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belani versin aşağılık kadın eskiden de yaşanıyordu bu çocuklara dayak işkenceleri ama kimse görmüyorduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adalet yok bu ülkede, 5 bin cok az böyle birsey icin!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allahım masum yavru oturmuş yaşıtından dayak yemeyi bekliyor. Bu nasıl vicdan alçak kadın. Birde tekme attırıyor tokat vurduruyor. 5 bin lira cezamı Allah aşkına. Karşısında küçücük bir çocuk var. Lütfen şu cezaları arttırın. Yeter artık. Çocukların hiç bir şekilde istismar edilmesine tahammülüm yok...Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır