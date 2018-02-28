Anaokulunda Rezalet! 70 Çocuğu Aynı Anda Yarı Çıplak Tuvalete Götürmüşler
Tuzla'daki anaokulunda çocuklar dövüldü. Kız çocuklar ile erkek çocuklar çıplak halde topluca tuvalete götürüldü. Rezaleti, çocuğu da aynı okulda olan temizlik görevlisi ortaya çıkardı.
Tuzla'daki özel bir anaokulundaki skandalı, kendi çocuğu da aynı okula giden temizlik görevlisi ortaya çıkardı. Yerlerde uyutulan çocuklar, öğretmenlerden şiddet de gördü. Anaokulunda tuvaleti gelen çocuk bekletildi, 70 çocuk tuvalete yarı çıplak, tek sıra halinde götürüldü.
REZALETİ VALİ ORTAYA ÇIKARDI
Kreşte işe başlayan temizlik görevlisi, ailelerin kapısından giremediği kreşte yaşananları, kameraya alıp velilere dağıtınca rezalet ortaya çıktı.
OKULUN SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI
Görüntülerin ardından veliler, Milli Eğitim Bakanlığına ve savcılığa başvurdu. Anaokulunun sahibi olan öğretmen ise kayıplara karıştı.
YORUMLAR (97)
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kayın validesine, kaynanasına verilmeyen çocukların başına bunlar geliyor, halbuki kaynanasına ve kayın validesine bırakılan çocuklar şiddet görmezler ve aile ortamında yetişir, küçükken baskı ve şiddet gören çocuklar fazla başarılı olmazlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ne artik ya kendinize gelin cocuklariniza sahip cikin sonradan pismanlik fayda etmiyo. arkasinda durun cocuklarinizin takipte kalin her an her yerde onlarla ilgili sorusturun ne yapiyolar cocugunuza sorun bi sorunu var mi memnun mu deyil mi diye . artik biseyler yapilsin her yere kamera taksinlar gücleri ancak cocuklara yetiyo. artik cocuklarla ilgili haberlerde üzücü seyler görmek istemiyoruz canimiz aciyo üzülüyoruz gercekten lütfen daha fazla seyler yapin sessiz kalmayin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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en ağır cezayı alsınlar ve ALLAH onlara çocuk yüzü göstermesin. . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Çocuğunuzu emanet ettiğiniz yeri denetlemek emanet ettiğiniz bakıcıyı denetlemek babayla çocuk arasında ki ilişikiyi takip etmek bunların hepsi annede bitiyor. Anneler uyuyor ben gözümle parkta elinde telefon çocuk bakan parklarda sohbet edecem diye çocuk kaybedenleri çok gördüm. Sizi defalarca kadın öncelikle uyarmış hiç mi klınız kıpırdamadı kadın vicdan azabı çekip televizyona vermişte kış uykunuzdan kalkmış anne baba müsfettelerisiniz. Allah size emanet o çocukları korusun. İnsan evladının saatlerce kaldığı yeri hiç denetlemez mi neler yaşadığını akşam eve gelince hiç mi sormaz. Hayat koşturmasını çocuğun olduktan sonra onun için değil kendin için yapıyorsan bu veliler gibi bakar kör olursun evladım dersen bu olayı çıkaran gerçek anne gibi davranırsın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah korkusu olmayan her şeyi yaparCevap Yaz 6 Yayından Kaldır