Anaokulunda şiddet olayında soruşturma genişletildi

23.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:01

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir anaokulunda 2.5 yaşındaki bir öğrenciye başka çocuklar tarafından şiddet uygulanmasının ardından soruşturman kapsamında olayın yaşandığı okul geçici olarak kapatıldı. İlçe genelindeki tüm anaokullarına yönelik geniş bir araştırma başlatıldığı belirtildi.

Buca'da bulunan bir özel anaokulunda 15 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, anne D.Ş.'yi telefonla arayan öğretmenler kızının kan kustuğunu söyledi. Anne D.Ş., kızının geçirdiği bademcik ameliyatından kusmuş olabileceğini düşünerek, doktorunu aradı. Ardından da okula gitti. Ancak kızının vücudunda şişlik ve morluklar olduğunu fark etti. Bu durumu soran anneye, öğretmenler Görmedik yanıtını verdi. D.Ş. kızını alıp, özel bir doktora götürdü. Minik M.D. yolda baygınlık geçirerek, nefes alma problemi yaşadı. Doktordan kızının dövüldüğünü öğrenen anne, anaokulundaki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. İzlenen görüntülerde, M.D.'nin öğretmenlerinin yalnız bıraktığı ve kamera takibi yapmadığı uyku saatinde, aynı yaş grubundaki 2 çocuk tarafından 15 dakika boyunca dövüldüğü görüldü. Bunun üzerine anne D.Ş.'nin şikayeti üzerine başlatılan üzerine başlatılan soruşturma genişletildi. Avukat Tansel Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın olayı duyar duymaz Buca'daki anaokullarına yönelik geniş bir araştırma başlattığını belirterek soruşturmanın selameti bakımından olayın yaşandığı okulun geçici olarak kapatıldığını söyledi. Diğer okullarda da teftişlerin sürdürüldüğünü söyleyen Akdoğan, Olayın yaşandığı gün Şirinyer Polis Merkezi amirliğinde gerekli ifadeler alınmıştı. Pazartesi kati raporu alacağız. Aile şikayetçi oldu, emniyet aşamasındaki ifadeler tamamlandı. Çocukta kalıcı bir hasar var mı, durumuyla ilgili bir rapor alacağız. Darp konularında önce geçici rapor verilir. Kati raporda ise organlarda hasar var mı yok mu buna göre süreç işler. Organ ya da uzuv kaybı varsa ona göre cezai sorumluluk değişir. Evraklar başsavcılığa intikal ettikten sonra cezai soruşturma devam edecek dedi.'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SUÇLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL'İddialarının okuldaki ihmale yönelik olduğunu vurgulayan Tansel Akdoğan, çocukların yaptıkları eylemin sonucunu fark edebilecek durumda olmadığına dikkat çekerek Çocuklar hepimizin hassas noktası. Hiçbirinin zarar görmelerini istemiyoruz. Muhakkak aileler de sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Diğer ailelerle işbirliği içinde olabiliriz. Ama çocuklarımız için kesinlikle herhangi bir suçlama söz konusu değil. Biz çalışanlar öğretmenler, yöneticiler hatta hizmetlilerin ihmali olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle şikayetimizi yaptık. Taraf olduğumuz konu budur diye konuştu.Okul yöneticilerinin olayın yaşandığı gün hastaneye geldiğini ancak daha sonra kendilerine ulaşmadıklarını ileten Akdoğan, Bu 3 çocuğun da bu süreci sağlıklı geçirmesi ve üzerlerinde travmatik etki kalmaması gerekir. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir görüntünün paylaşılmasını istemiyoruz. Böyle konular çocuklar üzerinde etki bırakabilir. Çocukların hakkında kötü yorum yapılıyor. Kesinlikle çocukların bir kabahati yok diye konuştu.

Diğer iki çocuğun ailelerinin de anne D.Ş'yi aramadığını anlatan avukat Akdoğan, Çekiniyor olabilirler ama benimle dahi irtibata geçen olmadı. Bir geçmiş olsun demeleri ailenin bu süreci daha az hasarlı atlatmalarını sağlayabilirdi dedi.

Kaynak: DHA