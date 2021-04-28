Anaokulunda kuklalı eğitim
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Anaokulunda kuklalı eğitim

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | Güncel

Anaokulunda kuklalı eğitim Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir anaokulu öğretmeni "vantrolog" eğitimi alarak çocuklara kukla ile eğitim vermeye başladı.

Anaokulunda kuklalı eğitim

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir anaokulu öğretmeni "vantrolog" eğitimi alarak çocuklara kukla ile eğitim vermeye başladı.

Anaokulu öğretmeni Meral Çokaklı:

"Bu kuklaları kullandığımızda çocuklarda öğrenme daha kalıcı oluyor"

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer:

"Kukla ile çocuklarımıza değerler eğitimi veriliyor"

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir anaokulu öğretmeni "vantrolog" eğitimi alarak çocuklara kukla ile eğitim vermeye başladı.

Mürüvvet- Mahmut Kayhan Anaokul öğretmeni Merel Çokaklı, öğrencilerinin daha başarılı olması ve anlattığı derslerin akıllarında kalması için internet üzerinden araştırma yaparak "vantrolog" eğitimi aldı. Öğretmen aldığı eğitimle sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilme, kendi normal seslerini kullanmadan başka ikinci bir ses daha çıkartabilme ve ağzını açmadan konuşma yeteneğine kavuşarak çocuklara kukla ile eğitim vermeye başladı. Çokaklı sınıfa getirdiği iki kuklaya da "İbo dede" ve "Güneş" ismini verdi. Çocuklara özellikle, saygı, sevgi, merhamet, yardımlaşma gibi değerler ile başta Atatürk olmak ise Türk büyüklerini anlattı. Vantrolog öğretmenin bu eğitiminden sonra çocukların daha başarılı olduğu ve dersleri daha iyi anladıklarını kuklalarla sanki bir arkadaş gibi oldukları görüldü. Çocuklar özellikle "İbo dede" ile öyle bir bağ kurdu ki onun elini öpenler bile olmaya başladı.

Çokaklı, eğitimin daha kalıcı hale gelmesi için kuklalı eğitime geçtiklerini belirterek, "Bu kuklaları kullandığımız zaman çocuklarda öğrenme daha kalıcı oluyor. Kuklalarımızı bütün derslerde kullandık. Kuklalar sınıfımızın artık bir öğrencisi gibi oldu. Çocuklar, onlarla duygusal bir bağ kurdukları için eğitim daha kalıcı bir hale geliyor. Çocuklar pandemi sürecinde ev içerisinde kaldılar, dijital dünya ve sosyal medyaya takıldılar. Bende çocuklarımızın bunlardan biraz daha uzak kalmalarını sağlamak için ve daha yaşayarak öğrenebilecekleri eğitim modeli olarak kuklalarla bir şeyler yapmayı istedim. İnternetten bir moda tasarımcısıyla görüştük ve istediğimiz şekilde tasarlattık. Kuklalarımızın isimleri Güneş ve İbo dede. Çocuklar kuklaları kucaklayıp, dokunmak ve yanlarında oturmak istiyorlar" diye konuştu.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ise öğretmenin vantrolog eğitimi alarak çocuklara daha iyi bir eğitim vermeye çalıştığını ifade ederek, "Vantrolog eğitim Adana ve Ceyhan'da daha önce yapılmamış bir şey. Burada öğrencilerimize değerler eğitimi başlığı altında saygı, sevgi, merhamet ve yardımlaşmayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çağ grubundaki öğrencilerimizde özellikle kukla eğitiminin çok ciddi etkisinin olduğunu fark ettik. Ceyhan'da diğer anaokullarımızda da aynı şekilde yaygınlaştırarak kazandırmaya çalışıyoruz. Bu eğitim modelinin sonuçlarını çok ciddi sahada görebiliyoruz" dedi.

Öğrenciler ise kuklaları sevdiklerini onlarla oyun oynadıklarını, şarkı söylediklerini, kuklalarla ders yapmanın daha güze olduğunu söyledi.

Anaokulunda kuklalı eğitim
Anaokulunda kuklalı eğitim
Anaokulunda kuklalı eğitim
Anaokulunda kuklalı eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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