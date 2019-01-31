Anaokulu ve Kreşler Eğitim Hayatında Başarıyı Etkiliyor

Sivas'ta eğitim veren özel anaokulu okul müdürü Serap Kılıç, anaokulu ve kreş eğitimi almış çocukların eğitim hayatında başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Sivas Merkez Yahyabey mahallesinde 55 öğrenciye eğitim veren özel bir anaokulunda Müdürlük yapan Serap Kılıç, çocuklara verilen eğitim ile çocukların hem eğitim hayatına hem de günlük hayata hazırlandığını söyledi.

Serap Kılıç anaokulunda çocuklara 4 ana ders olan; Matematik, Türkçe dil etkinliği, İngilizce ve değerler eğitim derslerini verdiklerini belirterek, "Okulumuzda çocuklarımız 4 ana dersimiz olan; Matematik, Türkçe dil etkinliği, İngilizce ve değerler eğitim derslerini veriyoruz. Bu 4 ana dersimize destek olarak spor atölyemiz, bilim atölyemiz, sanat atölyemiz, mutfak atölyesi derslerimiz gibi yan derslerimiz vardır. Bu derslerimizde çocuklarımız hem günlük hayata hazırlanıyor hem de eğitim hayatına hazırlanıyorlar. Anaokulumuz her çocuk doğuştan yeteneklidir savından yola çıkarak, çocuklarımınız yeteneklerini ortaya çıkarmaktır amacımız. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımıza eğitimlerimizi veriyoruz. Günümüzde babalarımızın yanında annelerimiz de çalışıyor. Bu nedenle de zorunlu olarak anaokuluna ihtiyaç duyulmakta. Çalışan annelerimizden ziyade ev hanımları da çocuklarını anaokuluna göndermesi gerekmekte çünkü çoğu çocuğumuz anaokuluna gittiği için ilk öğretimde başarı göstermekte."dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA