Anaokulu Protokolü İmzalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Maliye Hazinesine ait arsa üzerine özel bir şirket tarafından yaptırılacak 5 derslikli prefabrik anaokulunun protokolü törenle imzalandı.



Malkara ilçesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever As İleri Gıda Müh. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. tarafından yaptırılacak 5 derslikli prefabrik anaokulu işine ait protokol, Vali Mehmet Ceylan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, hayırsever firma adına Serkan Yazıcı tarafından Valilik Makamında imzalandı. - TEKİRDAĞ